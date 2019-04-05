Пеле рассказал о своем состоянии здоровья после госпитализации

Легенда футбола Пеле заявил, что чувствует себя гораздо лучше.

"Спасибо всем за вашу любовь! Антибиотики работают, все анализы в порядке. Чувствую себя намного лучше. Думаю, я снова готов играть", – написал Пеле на своей странице в Твиттере.

Пеле госпитализирован в Париже

Отметим, что легендарного бразильца несколько дней назад госпитализировали в одну из парижских больниц из-за приступа лихорадки. Жизни 78-летнего "короля футбола" ничего не угрожало, а госпитализация имела скорее превентивный характер.

Однако, напомним, что это не первые проблемы мировой легенды: в 2018 году состояние здоровья не позволило Пеле посетит ЧМ-2018.

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