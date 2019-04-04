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Пеле госпитализирован в Париже

11:18 5 Читати українською
Пеле госпитализирован в Париже
Пеле

Легендарный бразилец Пеле оказался в одной из парижских больниц в связи с приступом лихорадки.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле был доставлен в одну из парижских больниц с высокой температурой. Легендарный экс-нападающий прибыл во Францию ​​для участия в рекламной кампании, а после этого Пеле стало плохо в номере отеля, сообщает RMC Sport.

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К слову, участие в том же рекламном мероприятии принял участие и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Отмечается, что жизни 78-летнего "Короля футбола" ничего не угрожает, а госпитализация носила скорее превентивный характер. Однако это не первые проблемы мировой легенды: в 2018 году состояние здоровья не позволило Пеле посетить ЧМ-2018.

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Мир Пеле Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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