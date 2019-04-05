Пеле розповів про свій стан здоров'я після госпіталізації

Легенда футболу Пеле заявив, що почуває себе набагато краще.

"Дякую всім за вашу любов! Антибіотики працюють, всі аналізи в порядку. Почуваю себе набагато краще. Думаю, я знову готовий грати", – написав Пеле на своїй сторінці у Твіттері.

Пеле госпіталізований у Парижі

Зауважимо, легендарного бразильця кілька днів тому госпіталізували в одну із паризьких лікарень через приступ лихоманки. Життю 78-річного "Короля футболу" нічого не загрожувало, а госпіталізація мала радше превентивний характер.

Проте, нагадаємо, що це не перші проблеми світової легенди: у 2018 році стан здоров'я не дозволив Пеле відвідати ЧС-2018.

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