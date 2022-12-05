Сборная Бразилии второй раз в истории чемпионатов мира забила четыре мяча за первый тайм. Впервые "селесао" сотворили подобное на Мундиале в 1954 году в ворота Мексики.

Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, сокрушив Южную Корею за 36 минут

Отдельным нужно отметить Неймара – форвард ПСЖ забил на своём третьем чемпионате мира. Ранее подобным достижением могли похвастаться только Пеле и Роналдо. К слову, Пеле наблюдал этот матч из больницы и наверняка порадовался как победе, так и стилю, в котором она была добыта.

Главный тренер сборной Бразилии Тите был настолько уверен в собственных силах, что выпустил на поле третьего вратаря команды Вевертона. Тем самым тренер задействовал на ЧМ-2022 в Катаре всех 26 игроков своей команды, которые попали в заявку на турнир. Таким образом сборная Бразилии стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая задействовала 26 футболистов на одном турнире.