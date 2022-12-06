Вчора Король зміг насолодитися розгромом, який "селесао" влаштували збірній Південної Кореї в 1/8 фіналу ЧС. Команда та вболівальники не забули вшанувати 82-річного Пеле, який зараз перебуває у лікарні. Трибуни були всіяні плакатами на честь легенди, а після завершення матчу відповідний банер підняли і гравці.

Пеле подякував за якісний футбол і палку підтримку земляків. "Суміш полегшення та щастя. Вони зробили мій день дуже щасливим", – Globo цитує повідомлення Короля, яке він передав через своїх рідних.

Дикі танці у відеоогляді матчу Бразилія – Південна Корея – 4:1

Оптимізму додали і доньки триразового чемпіона світу. Клавдія та Флавія Насіменту запевнили, що проблеми батька не пов'язані з раком товстої кишки, і його не переводили до відділення для важкохворих. Насправді Пеле бореться з респіраторним захворюванням, яке виникло внаслідок коронавірусу. Говорити про виписку з лікарні поки зарано.

Додамо, що 9 грудня збірна Бразилії матиме ще один шанс потішити Короля у матчі 1/4 фіналу ЧС проти хорватів.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин