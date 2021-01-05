Пеле обновил свою страницу в Instagram, дописав строку "Лучший бомбардир всех времен (1283 гола)".

Сантос возразил рекорд Месси – у Пеле "украли" сотни голов грандам мирового футбола

Одним махом легендарный бразилец "нечаянно" опустил Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые недавно опередили его по двум важным показателям. Звезда Ювентуса обошел Пеле по общему количеству голов в официальных встречах, а лидер Барселоны – по количеству голов в составе одного клуба.

Король футбола все же не согласен с официальной статистикой и продолжает верить собственным подсчетам, по которым у него остается 1283 гола, а не 757. Интересно, что сам Пеле публично поздравлял Месси с его рекордом.

“Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили