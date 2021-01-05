Пеле оновив свою сторінку в Instagram, дописавши рядок "Найкращий бомбардир усіх часів (1283 голи)".

Сантос заперечив рекорд Мессі – у Пеле "поцупили" сотні голів грандам світового футболу

Одним махом легендарний бразилець "ненавмисно" опустив Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, які нещодавно випередили його за двома важливими показниками. Зірка Ювентуса обійшов Пеле за загальною кількістю голів у офіційних зустрічах, а лідер Барселони – за кількістю голів у складі одного клубу.

Король футболу все ж не погоджується з офіційною статистикою і продовжує вірити власними підрахункам, за якими у нього залишається 1283 голи, а не 757. Цікаво, що сам Пеле публічно вітав Мессі з його рекордом.

“Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили