Пеле о вылете Бразилии с ЧМ-2018: Не каждое путешествие заканчивается так, как того хочется

Легендарный бразилец Пеле прокомментировал вылет "селесао" в четвертьфинале чемпионата мира-2018.

"Не каждое путешествие заканчивается так, как того хочется. Однако каждое путешествие приносит опыт. Бразилия, давай смотреть вперед", – написал Пеле в своем Twitter.

Напомним, что сборная Бразилии прекратила участие на чемпионате мира-2018 на стадии 1/4 финала, проиграв Бельгии со счетом 1:2.

Отметим, что сам Пеле трижды становился чемпионом мира в составе "селесао" – в 1958, 1962 и 1970 годах.

"Самый печальный момент в моей карьере, трудно найти желание снова играть в футбол", – Неймар о вылете с ЧМ-2018