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Пеле про виліт Бразилії з ЧС-2018: Не кожна подорож завершується так, як того хочеться

22:55 239 Читать на русском
Пеле про виліт Бразилії з ЧС-2018: Не кожна подорож завершується так, як того хочеться
Пеле / Соцмережі

Легендарний бразилець Пеле прокоментував виліт збірної Бразилії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2018.

"Не кожна подорож завершується так, як того хочеться. Однак кожна подорож приносить досвід. Бразиліє, давай дивитися вперед", – написав Пеле у своєму Twitter.

Нагадаємо, що збірна Бразилії припинила участь на чемпіонаті світу-2018 на стадії 1/4 фіналу, програвши Бельгії з рахунком 1:2.

Відзначимо, що сам Пеле тричі ставав чемпіоном світу в складі "селесао" – в 1958, 1962 і 1970 роках.

"Найсумніший момент у моїй кар'єрі, важко знайти бажання знову грати у футбол", – Неймар про виліт з ЧС-2018

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Бразилія - Бельгія Бразилія Бразилія Пеле
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