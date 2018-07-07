Пеле про виліт Бразилії з ЧС-2018: Не кожна подорож завершується так, як того хочеться

Легендарний бразилець Пеле прокоментував виліт збірної Бразилії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2018.

"Не кожна подорож завершується так, як того хочеться. Однак кожна подорож приносить досвід. Бразиліє, давай дивитися вперед", – написав Пеле у своєму Twitter.

Нагадаємо, що збірна Бразилії припинила участь на чемпіонаті світу-2018 на стадії 1/4 фіналу, програвши Бельгії з рахунком 1:2.

Відзначимо, що сам Пеле тричі ставав чемпіоном світу в складі "селесао" – в 1958, 1962 і 1970 роках.

"Найсумніший момент у моїй кар'єрі, важко знайти бажання знову грати у футбол", – Неймар про виліт з ЧС-2018