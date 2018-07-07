"Самый печальный момент в моей карьере, трудно найти желание снова играть в футбол", – Неймар о вылете с ЧМ-2018

Лидер сборной Бразилии Неймар отреагировал на вылет "селесао" с чемпионата мира эмоциональным спичем в своих соцсетях.

"Могу сказать, что это самый печальный момент в моей карьере. Настолько больно, потому что мы знали, что можем выиграть, что у нас есть все условия, чтобы пройти дальше и переписать историю... но не в этот раз.

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Трудно найти желание снова играть в футбол, но я уверен, что Бог даст мне силы противостоять любому вызову, я не перестану благодарить Бога даже за поражения.

Я очень рад быть частью нашей команды, я горжусь каждым из нас. Мечта сейчас уже не осуществится, но она продолжает жить в наших головах и сердцах", – написал Неймар в своем Instagram.

Сборная Бразилии прекратила участие на чемпионате мира-2018 на стадии 1/4 финала, проиграв Бельгии.