Челси приготовил кругленькую сумму за воспитанника Барселоны

Защитник Хетафе Марк Кукурелья может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Руководство Челси заинтересовано в услугах защитника Хетафе Марка Кукурельи, сообщает Diario Sport.

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За воспитанника Барселоны "синие" готовы выложить более 25 млн евро. Напомним, летом Марк присоединился к Хетафе на правах аренды, а зимой "горожане" выкупили 21-летнего таланта у каталонцев за 6 млн евро. Стоит отметить, что по соглашению действующий чемпион Испании получит 40% от перепродажи защитника.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Кукурелья провел 26 матчей, в которых отметился голом и 5-ю ассистами.

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