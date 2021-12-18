"Я разговариваю с Эвертоном каждый день и говорю ему, что переход в Шахтер мне очень помог, вернул мне уверенность.

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Пусть думает, я не хочу влиять на его решение. Я хочу, чтобы он играл и был счастлив. Пусть он сядет со своей семьей и примет решение", – цитирует Педриньо Gazeta Esportiva.

Напомним, Педриньо не смог заиграть в Бенфике и после первого же сезона перебрался в Шахтер. В свою очередь, Эвертон Соареш прибыл в Лиссабон в статусе победителя и лучшего бомбардира Копа Америка-2019. Однако ему тоже пока не удалось стать лидером "орлов". Между прочим, Шахтер пытался купить Эвертона летом 2019-го, но тот выбрал Бенфику.

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