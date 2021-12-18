Півзахисник Шахтаря Педрінью підтримує зв'язок з вінгером Бенфіки Евертоном, з яким вони практично одночасно перебралися в лісабонський клуб.

"Я розмовляю з Евертоном щодня і говорю йому, що перехід до Шахтаря мені дуже допоміг, повернув мені впевненість.

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Нехай думає, я не хочу впливати на його рішення. Я хочу, щоб він грав і був щасливим. Нехай він сяде зі своєю сім'єю і ухвалить рішення", – цитує Педрінью Gazeta Esportiva.

Нагадаємо, Педрінью не зміг заграти у Бенфіці й після першого ж сезону перебрався у Шахтар. Своєю чергою, Евертон Соареш прибув у Лісабон у статусі переможця і найкращого бомбардира Копа Амеріка-2019. Однак йому теж поки не вдалося стати лідером "орлів". Між іншим, Шахтар намагався купити Евертона влітку 2019-го, але той обрав Бенфіку.

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