Представители Фламенго отправятся в Португалию, чтобы лично убедить Жорже Жезуша вернуться в бразильский клуб, сообщает Globo.

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В лагере Фламенго считают, что специалист сейчас испытывает определенные трудности в Бенфике, поэтому может согласиться с предложением. Одним из запасных вариантов бразильского клуба является экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека, остающийся без работы после ухода из Ромы.

Напомним, Жезушу удалось вывести "орлов" из группы Лиги чемпионов, оставив позади Барселону и Динамо.

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