Как известно, донецкий Шахтер вчера, 22 июня, улетел на тренировочный сбор в Австрию. Среди отправившихся на подготовку к новому сезону, не нашлось места защитнику "горняков" Сергею Болбату.

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По сообщению Meta Ratings, 28-летний игрок, который не входит в планы Роберто Де Дзерби, в ближайшее время покинет донецкую команду и следующий сезон проведет в другом коллективе.

Напомним, Болбат – воспитанник Шахтера, в котором и начал профессиональные выступления в 2010 году. Почти всю карьеру провел в аренде (донецкий Металлург, Металлист, бельгийский Локерен и Мариуполь). Закрепиться в основе Шахтера удалось лишь в сезоне 2018/19. В прошлом чемпионате Украины провел за "горняков" 6 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.

Его контракт с "оранжево-черными" действует еще один год – до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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