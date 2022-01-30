"Футбол изменился прежде всего – в плане физической подготовки. Требования к подготовке, ритм матчей становятся все интенсивнее. Нужно больше работать над этими аспектами. И я этим занимаюсь – набираю мышечную массу.

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Но голова – это по-прежнему самое важное в футболе. Благодаря интеллекту можно начать действовать раньше соперника и получить преимущество", – цитирует Педри Marca.

В 2019 году Барса приобрела Педри у Лас-Пальмаса за 20 млн евро. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 80 млн. евро. За Барселону Педри провел 59 матчей, в которых отличился 5-ю голами и 6-ю ассистами.

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