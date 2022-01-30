"Футбол змінився насамперед – у плані фізичної підготовки. Вимоги до підготовки, ритм матчів стають дедалі інтенсивнішими. Потрібно більше працювати над цими аспектами. І я цим займаюся – набираю м'язову масу.

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Але голова – це, як і раніше, найважливіше у футболі. Завдяки інтелекту можна почати діяти раніше, ніж суперник і отримати перевагу", – цитує Педрі Marca.

У 2019-му Барса придбала Педрі у Лас-Пальмаса за 20 млн євро. Наразі портал Transfermarkt оцінює 19-річного півзахисника у 80 млн євро. За Барселону Педрі провів 59 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 6-ма асистами.

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