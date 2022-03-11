Печаль без Ярмоленко в видеообзоре матча Севилья – Вест Хэм – 1:0
00:29 - Читати українською
Севилья минимально одолела Вест Хэм в первом матче 1/8 финала ЛЕ. Смотрите видео гола и обзор поединка.
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Андрей Ярмоленко не попал в заявку лондонцев, хотя именно Лига Европы давала ему львиную долю игровой практики в текущем сезоне. Без украинца дела гостей сложились довольно скверно.
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Вест Хэм упустил несколько своих моментов, а роковой оказалась 60-я минута. Именно на ней Мунир замкнул подачу Акуньи со штрафного. Севилья удержала минимальное преимущество, поэтому через неделю будет чувствовать себя увереннее в ответном матче.
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