Андрей Ярмоленко не попал в заявку лондонцев, хотя именно Лига Европы давала ему львиную долю игровой практики в текущем сезоне. Без украинца дела гостей сложились довольно скверно.

Севилья обыграла Вест Хэм в первой дуэли за четвертьфинал ЛЕ благодаря экс-форварду Барсы – Мойес с Ярмоленко не удивил

Вест Хэм упустил несколько своих моментов, а роковой оказалась 60-я минута. Именно на ней Мунир замкнул подачу Акуньи со штрафного. Севилья удержала минимальное преимущество, поэтому через неделю будет чувствовать себя увереннее в ответном матче.