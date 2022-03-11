Сум без Ярмоленка у відеоогляді матчу Севілья – Вест Хем – 1:0
00:29 - Читать на русском
Севілья мінімально здолала Вест Хем у першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку.
завершено
Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки лондонців, хоча саме Ліга Європи давала йому левову частку ігрової практики у поточному сезоні. Без українця справи гостей склалися доволі кепсько.
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Вест Хем змарнував кілька своїх моментів, а фатальною виявилася 60-та хвилина. Саме на ній Мунір замкнув подачу Акуньї зі штрафного. Севілья втримала мінімальну перевагу, тому за тиждень буде почуватися впевненіше у матчі-відповіді.
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