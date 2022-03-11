Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки лондонців, хоча саме Ліга Європи давала йому левову частку ігрової практики у поточному сезоні. Без українця справи гостей склалися доволі кепсько.

Севілья переграла Вест Хем у першій дуелі за чвертьфінал ЛЄ завдяки екс-форварду Барси – Мойєс з Ярмоленком не здивував

Вест Хем змарнував кілька своїх моментів, а фатальною виявилася 60-та хвилина. Саме на ній Мунір замкнув подачу Акуньї зі штрафного. Севілья втримала мінімальну перевагу, тому за тиждень буде почуватися впевненіше у матчі-відповіді.