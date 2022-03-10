Третій головний фаворит плей-офф ЛЄ 2021/22 приймав команду, яку букмекери ставлять на 7 місце. Андрій Ярмоленко вчетверте поспіль не потрапив у заявку Девіда Мойєса на гру – все через військовий напад Росії на Україну та розуміння шотландським тренером болючої ситуації екс-динамівця та всіх його земляків. З цілої серії ударів Севільї почалася зустріч. Іспанці спокійно проходили у штрафний Вест Хема і пробивали з вигідних позицій. Марнуванням моментів відповіли і "молоти". Райс після стандарту скидав на межу воротарського, Влашіч з кількох метрів поцілив у голкіпера, а в Антоніо не склалося з добиванням.

Севілья – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу 1/8 Ліги Європи

Мунір вдруге схибив з ідеальної позиції. Ен-Несірі також пробивав з центра штрафного, тут уже Ареола потягнув. Миттєва відповідь "молотів". Влашіч здалеку приклався, Буну контролював ситуацію. Снаряд влучив у руку Форналсу, але судді призначити пенальті не наважилися. Севілья практично втричі частіше била у першому таймі (9:4), але за очікуваними голами команда Мойєса навіть була трохи кращою (0,45:0,51).

Sevilla 0-0 West Ham HT:



xG: 0.45-0.51

Shots: 9-4

Shots on target: 3-2

Possession: 59%-41%

Pass accuracy: 89%-82%

Touches in the opp. box: 10-7

Fouls: 2-1

Corners: 2-2#UEL pic.twitter.com/RqKGYzzvoN — Squawka News (@SquawkaNews) March 10, 2022

По перерві Соучек після чергового скидання від Антоніо позначив наміри команди, яка бореться за топ-4 в АПЛ. Буну парирував. Ен-Несірі разів 5 намагався пробити Ареола, зокрема, з другого поверху. Все марно. А ось екс-форвард Барселони Мунір використав небанальний розіграш стандарту. Акунья цього разу не навішував, а по діагоналі знайшов зовсім вільного партнера. Нападник, який встиг пограти за національні команди Іспанії та Марокко, зі своєї 5 спроби прошив кіпера лондонців.

Далі пішла ураганна хвиля атак іспанців, які швидко добили до 18 ударів. А ось Вест Хем прокинувся лише на 71-й. Лансіні вивели майже на ідеальний момент, але захисник встиг заблокувати удар перед воротарським майданчиком. Ще кілька спроб лондонців, але було вже запізно. Загалом же для обох команд рахунок прийнятний. Усе вирішиться на полі ВХЮ за тиждень.

Sevilla 1-0 West Ham FT:



xG: 1.04-0.86

Shots: 22-9

Shots on target: 6-3

Possession: 56%-44%

Pass accuracy: 91%-86%

Touches in the opp. box: 23-19

Fouls: 3-7

Corners: 6-3#UEL pic.twitter.com/410y2uvwlX — Squawka News (@SquawkaNews) March 10, 2022

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