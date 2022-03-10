Третий главный фаворит плей-офф ЛЕ 2021/22 принимал команду, которую букмекеры ставят на 7 место. Андрей Ярмоленко четвертый раз подряд не попал в заявку Дэвида Мойеса на игру – все из-за военного нападения России на Украину и понимания шотландским тренером болезненной ситуации экс-динамовца и всех его земляков. С целой серии ударов Севильи началась встреча. Испанцы спокойно проходили в штрафную Вест Хэма и пробивали с выгодных позиций. Растратой моментов ответили и "молоты". Райс после стандарта сбрасывал на грань вратарского, Влашич с нескольких метров попал в голкипера, а у Антонио не сложилось с добиванием.

Севилья – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги Европы

Мунир дважды промахнулся с идеальной позиции. Эн-Несири также пробивал из центра штрафной, здесь уже Ареола потащил. Мгновенный ответ "молотов". Влашич издалека приложился, Буну контролировал ситуацию. Снаряд попал в руку Форналсу, но судьи назначить пенальти не решились. Севилья практически втрое чаще била в первом тайме (9:4), но по ожидаемым голам команда Мойеса даже была немного ближе к успеху (0,45:0,51).

Sevilla 0-0 West Ham HT:



xG: 0.45-0.51

Shots: 9-4

Shots on target: 3-2

Possession: 59%-41%

Pass accuracy: 89%-82%

Touches in the opp. box: 10-7

Fouls: 2-1

Corners: 2-2#UEL pic.twitter.com/RqKGYzzvoN — Squawka News (@SquawkaNews) March 10, 2022

После перерыва Соучек после очередной скидки от Антонио обозначил намерения команды, борющейся за топ-4 в АПЛ. Буну парировал. Эн-Несири уже 5 раз пытался пробить Ареола, в частности, со второго этажа. Все бесполезно. А вот экс-форвард Барселоны Мунир использовал небанальный розыгрыш стандарта. Акунья в этот раз не навешивал, а по диагонали нашел совершенно свободного партнера. Нападающий, успевший поиграть за национальные команды Испании и Марокко, со своей 5 попытки прошил кипера лондонцев.

Далее пошла ураганная волна атак испанцев, быстро добивших до 18 ударов. А вот Вест Хэм проснулся только на 71-й. Лансини вывели почти на идеальный момент, но защитник успел заблокировать удар перед вратарской. Последовало еще несколько попыток лондонцев, но было уже поздно. В общем же, для обеих команд счет приемлемый. Все решится на поле ВХЮ через неделю, 17 марта.

Sevilla 1-0 West Ham FT:



xG: 1.04-0.86

Shots: 22-9

Shots on target: 6-3

Possession: 56%-44%

Pass accuracy: 91%-86%

Touches in the opp. box: 23-19

Fouls: 3-7

Corners: 6-3#UEL pic.twitter.com/410y2uvwlX — Squawka News (@SquawkaNews) March 10, 2022

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