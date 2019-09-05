Павлов: Жду положительный результат в матче Литва – Украина

Известный украинский наставник Николай Павлов прокомментировал предстоящий матч отбора к Евро-2020 Литва – Украина.

"Поскольку я по натуре оптимист, то и ожидания от поединка такие же. Приятно, что Женя Коноплянка вернулся в Украину и, надеюсь, будет получать игровую практику. Выздоровел Андрей Ярмоленко. Проблем с кадровым потенциалом в сборной нет, поэтому лично я жду хорошего для нас результата в Литве.

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Невооруженным глазом видно, что команда Андрея Шевченко прогрессирует, игроки здесь растут, приезжают в сборную с хорошим настроением. Эти факты также дают нам повод с оптимизмом смотреть в будущее.

Думаю, сборная Португалии будет нашим главным конкурентом, но, учитывая турнирное положение, и то, что очный поединок состоится в Украине, надежд на то, чтобы победить в своей группе у "желто-синих" достаточно", – поделился Павлов в комментарии Команда№1.

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