Павлов: Очікую на позитивний результат у матчі Литва – Україна

Відомий український наставник Микола Павлов прокоментував майбутній матч відбору до Євро-2020 Литва – Україна.

"Оскільки я за натурою оптиміст, то і очікування від поєдинку такі ж. Приємно, що Женя Коноплянка повернувся в Україну і, сподіваюся, матиме ігрову практику. Видужав Андрій Ярмоленко. Проблем з кадровим потенціалом у збірної немає, тому особисто я чекаю хорошого для нас результату в Литві.

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Неозброєним оком видно, що команда Андрія Шевченка прогресує, гравці тут зростають, приїжджають до збірної з хорошим настроєм. Ці факти також дають нам привід з оптимізмом дивитися в майбутнє.

Думаю, збірна Португалії буде нашим головним конкурентом, але, з огляду на турнірне становище, і що очний поєдинок відбудеться в Україні, надій на те, щоб перемогти в своїй групі, у збірної України достатньо", – поділився Павлов у коментарі Команда№1.

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