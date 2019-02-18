Павлов выступил против натурализации иностранцев для сборной Украины

Известный футбольный тренер Николай Павлов поделился собственным мнением касательно натурализации иностранцев для сборной Украины.

"Я категорически против всех искусственных нововведений, в том числе и привлечения легионеров и их последующей натурализации для сборной. Это будет уже не сборная Украины, а сборная тех, кого нашли и пригласили. Я бы по такому пути не шел.

Павлов: Я категорически против VAR

Это наша страна, мы должны гордиться нашей страной, а также футболистами и людьми, которые в ней живут и работают", – сказал Павлов FootballHub.