Павлов: Я категорически против VAR

Известный украинский тренер Николай Павлов высказал свое мнение о введении системы VAR в украинском футболе.

"Я категорически против всех искусственных нововведений, в том числе и VAR. Это убивает какую-то интригу, а она должна быть: почему судья так судил или так, предвзято или непредвзято... Это разжигает интерес, а так все будет понятно", – сказал Павлов FootballHub.

Игроки СПАЛа отпраздновали гол, но арбитр отменил его и назначил пенальти в их ворота после использования VAR

Напомним, президент ФФУ Андрей Павелко сообщал, что использование системы VAR возможно уже в финале Кубка Украины.