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Павлов: Я категорически против VAR

21:45 21 Читати українською
Павлов: Я категорически против VAR
Николай Павлов / соцсети

Известный украинский тренер Николай Павлов высказал свое мнение о введении системы VAR в украинском футболе.

"Я категорически против всех искусственных нововведений, в том числе и VAR. Это убивает какую-то интригу, а она должна быть: почему судья так судил или так, предвзято или непредвзято... Это разжигает интерес, а так все будет понятно", – сказал Павлов FootballHub.

Игроки СПАЛа отпраздновали гол, но арбитр отменил его и назначил пенальти в их ворота после использования VAR

Напомним, президент ФФУ Андрей Павелко сообщал, что использование системы VAR возможно уже в финале Кубка Украины.

Теги
Николай Павлов Видеоассистент арбитра (VAR)
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