Павлов: Можливо, Луческу безсмертний, я не знаю

"Чи очікував я, що Луческу може опинитися в Динамо? У наш час можна всього очікувати. Мені буде цікаво за ним поспостерігати.

Блохін: Луческу в Динамо – це плювок у душу

Вік? Я п'ять років тому закінчив тренерську кар'єру. Зараз, після закінчення цього терміну, можу сказати – треба було мені її ще раніше закінчити. Я почуваюся чудово, але тренерська робота забирає багато сил і здоров'я. Для мене, коли я закінчив, було вже досить. Може, Луческу безсмертний, я не знаю", – цитує Павлова Meta-raitings.

Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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