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Павлов оценил перспективы Гусева и Вукоевича в тренерском штабе Луческу

10:41 - Читати українською
Павлов оценил перспективы Гусева и Вукоевича в тренерском штабе Луческу
Луческу и его тренерский штаб / фото: Динамо

Заслуженный тренер Украины Николай Павлов высказался об Олеге Гусеве и Огнене Вукоевиче – помощниках Мирчи Луческу в киевском Динамо.

"Тренерская квалификация Луческу не вызывает сомнений ни у кого. Думаю, Гусеву и Вукоевичу можно позавидовать, что на их тренерском пути оказался Луческу, у которого можно многому научиться.

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Но какие они специалисты, я не знаю. Они вообще еще никого не тренировали. И все равно помогать – это не управлять", – цитирует Павлова Meta-ratings.

Напомним, что Мирча Луческу стал главным тренером киевского Динамо в конце июля, заменив Алексея Михайличенко, который вернулся на должность спортивного директора столичного клуба. Румынский специалист пригласил Олега Гусева и Огнена Вукоевича в свой штаб.

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Теги
Огнен Огнен Вукоевич Олег Олег Гусев Динамо Киев Динамо Киев Николай Павлов Мирча Мирча Луческу
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