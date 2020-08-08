Павлов оцінив перспективи Гусєва і Вукоєвіча у тренерському штабі Луческу

"Тренерська кваліфікація Луческу не викликає сумнівів ні у кого. Думаю, Гусєву і Вукоєвічу можна позаздрити, що на їхньому тренерському шляху опинився Луческу, у якого можна багато чому навчитися.

Впевнений дебют Луческу у відеоогляді секретного матчу Динамо – Верес – 3:0

Але які вони фахівці, я не знаю. Вони ж взагалі ще нікого не тренували. І все одно допомагати – це ж не керувати", – цитує Павлова Meta-ratings.

Нагадаємо, що Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо наприкінці липня, замінивши Олексія Михайличенка, який повернувся на посаду спортивного директора столичного клубу. Румунський фахівець запросив Олега Гусєва і Огнєна Вукоєвіча у свій штаб.

Динамо – Верес: Луческу дебютує з розгрому, Супряга і Дуелунд – головні переможці, клас українців, таємниця Циганкова