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Павлов оцінив перспективи Гусєва і Вукоєвіча у тренерському штабі Луческу

10:40 - Читать на русском
Павлов оцінив перспективи Гусєва і Вукоєвіча у тренерському штабі Луческу
Луческу і його тренерський штаб / фото: Динамо

Заслужений тренер України Микола Павлов висловився про Олега Гусєва і Огнена Вукоєвіча – помічників Мірчі Луческу в київському Динамо.

"Тренерська кваліфікація Луческу не викликає сумнівів ні у кого. Думаю, Гусєву і Вукоєвічу можна позаздрити, що на їхньому тренерському шляху опинився Луческу, у якого можна багато чому навчитися.

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Але які вони фахівці, я не знаю. Вони ж взагалі ще нікого не тренували. І все одно допомагати – це ж не керувати", – цитує Павлова Meta-ratings.

Нагадаємо, що Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо наприкінці липня, замінивши Олексія Михайличенка, який повернувся на посаду спортивного директора столичного клубу. Румунський фахівець запросив Олега Гусєва і Огнєна Вукоєвіча у свій штаб.

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Теги
Динамо Динамо Оґнєн Оґнєн Вукоєвіч Олег Олег Гусєв Микола Павлов Мірча Мірча Луческу
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