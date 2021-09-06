"Ему 64 года. Это, во-первых. У него богатый жизненный опыт. Многие тренеры, как правило, в этом возрасте уже заканчивают, а он вышел сейчас на уровень сборной.

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Посмотрите, какой у него юношеский задор, как он активно двигается у бровки, какое у него желание. Все знают его прямолинейность. Это говорит о его порядочности, за спиной он ничего держать не будет.

Тренер говорил, что извиняется перед футболистами. С одной стороны, это хорошо, с другой – не очень. Они на поле выполняют свою работу, и за это извиняться не стоит. Если кто-то не заслуживает место в стартовом составе, это проблема игрока, а не главного тренера. Значит, он так видит состав и схему. В конце концов, за результат потом нести ответственность надо будет только ему одному, а не разделять с футболистам", – сказал Павлов в интервью Meta Ratings.

Напомним, сборная Украины под руководством Петракова провела два матча в рамках отбора ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).

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