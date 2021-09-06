"Йому 64 роки. Це, по-перше. У нього багатий життєвий досвід. Багато тренерів, як правило, у цьому віці вже завершують, а він вийшов зараз на рівень збірної.

Збірна України вирушила на товариський матч з Чехією

Подивіться, який у нього юнацький запал, як він активно рухається біля бровки, яке у нього бажання. Всі знають його прямолінійність. Це говорить про його порядність, за спиною він нічого не триматиме.

Тренер говорив, що просить вибачення у футболістів. З одного боку, це добре, з іншого – не дуже. Вони на полі виконують свою роботу, і за це перепрошувати не варто. Якщо хтось не заслуговує на місце в стартовому складі, це проблема гравця, а не головного тренера. Значить, він так бачить склад і схему. Зрештою, за результат потім нести відповідальність треба буде тільки йому одному, а не розділяти з футболістами", – сказав Павлов в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Петракова провела два матчі в рамках відбору ЧС-2022 проти Казахстану (2:2) і Франції (1:1).

Україна – Франція: Маліновський та Зінченко втрачають статус – новий вожак збірної, Петраков перед серйозним вибором