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Павлов назвал условие, при котором Динамо увеличит свои шансы против Ворсклы в финале Кубка Украины

09:46 - Читати українською
Павлов назвал условие, при котором Динамо увеличит свои шансы против Ворсклы в финале Кубка Украины
Николай Павлов / Фото из открытых источников

Известный тренер Николай Павлов спрогнозировал сценарий финала Кубка Украины между Динамо и Ворсклой.

 

"Сто процентов Ворскла будет свежее. Но мы пока не знаем, какой состав будет у Динамо. Если у киевлян будет ротация, выйдут свежие игроки, молодые и голодные до победы, тогда шансы у Динамо повысятся. Конечно, полтавчанам важно не пропустить в эти минуты. Но спрогнозировать сценарий игры тоже трудно. Динамовцы будут очень мотивированы, потому что Кубок для них – шанс взять хотя бы один трофей в сезоне. По выигранными трофеями "горняки" уже не отстают от своего принципиального соперника.

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Это кубковая игра, она состоит из одного матча и отличается от встречи в чемпионате. На одну игру можно хорошо настроиться. Этот аспект играет большую роль. Матч будет без зрителей. Динамовцы потеряли хорошую поддержку, потому что даже в Харьков поклонников команды Михайличенко приехало бы больше, чем фанатов Ворсклы", – подытожил Павлов в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо встретится с Ворсклой уже сегодня, 8 июля, в финале Кубка Украины. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30.

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Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Кубок Украины Динамо Киев - Ворскла Николай Павлов
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