Павлов назвав умову, за якої Динамо збільшить свої шанси проти Ворскли у фіналі Кубка України

Відомий тренер Микола Павлов спрогнозував сценарій фіналу Кубка України між Динамо та Ворсклою.

"Сто відсотків Ворскла буде свіжішою. Але ми поки не знаємо, який склад буде у Динамо. Якщо у киян буде ротація, вийдуть свіжі гравці, молоді та голодні до перемоги, тоді шанси у Динамо підвищаться. Звичайно, полтавцям важливо не пропустити в ці хвилини. Але спрогнозувати сценарій гри теж важко. Динамівці будуть дуже мотивовані, тому що Кубок для них – шанс взяти хоча б один трофей у сезоні. За виграними трофеями "гірники" вже не відстають від свого найпринциповішого суперника.

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Це кубкова гра, вона складається з одного матчу і відрізняється від зустрічі в чемпіонаті. На одну гру можна добре налаштуватися. Цей аспект грає велику роль. Матч буде без глядачів. Динамівці втратили хорошу підтримку, тому що навіть в Харків шанувальників команди Михайличенка приїхало б більше, ніж фанатів Ворскли", – підсумував Павлов у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Ворсклою вже сьогодні, 8 липня, у фіналі Кубка України. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30.

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