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Павлов: Я категорично проти VAR

21:45 475 Читать на русском
Павлов: Я категорично проти VAR
Микола Павлов / соцмережі

Відомий український тренер Микола Павлов висловив свою думку щодо введення системи VAR в українському футболі.

"Я категорично проти всіх штучних нововведень, в тому числі і VAR. Це вбиває якусь інтригу, а вона повинна бути: чому суддя так судив або так, упереджено або неупереджено... Це розпалює інтерес, а так все буде зрозуміло", – сказав Павлов FootballHub.

Гравці СПАЛа відсвяткували гол, але арбітр скасував його та призначив пенальті у їхні ворота після використання VAR

Нагадаємо, президент ФФУ Андрій Павелко повідомляв, що використання системи VAR можливе вже в фіналі Кубка України.

Теги
Микола Павлов Відеоасистент арбітра (VAR)
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