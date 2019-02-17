Павлов: Я категорично проти VAR

Відомий український тренер Микола Павлов висловив свою думку щодо введення системи VAR в українському футболі.

"Я категорично проти всіх штучних нововведень, в тому числі і VAR. Це вбиває якусь інтригу, а вона повинна бути: чому суддя так судив або так, упереджено або неупереджено... Це розпалює інтерес, а так все буде зрозуміло", – сказав Павлов FootballHub.

Гравці СПАЛа відсвяткували гол, але арбітр скасував його та призначив пенальті у їхні ворота після використання VAR

Нагадаємо, президент ФФУ Андрій Павелко повідомляв, що використання системи VAR можливе вже в фіналі Кубка України.