Павлов: Если футболисты – рас***дяи, то я должен создавать им чувство страха

Известный украинский специалист Николай Павлов рассказал, что пытался всегда держать в страхе футболистов.

"Сейчас тренер отвечает только за то, что происходит на футбольном поле. Это очень плохо. Посмотрите даже на ситуацию с игроками Зари, которых отправили в дубль. Руководители не понимают, что они подрывают авторитет главного тренера. Даже не представляю, чтобы при мне могли так оскорбить футболиста. Я должен оскорблять, требовать, настаивать. На меня они должны обижаться. Клуб создан для чего? Чтобы помогать команде.

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В Никополе меня называли маленький Сталиным? Когда человек анализирует все – сам себе создает такую ​​ситуацию. Это нельзя, то нельзя... Чтобы быть для семьи полезным. Если видел, что футболисты, простите меня, рас***дяи, то я им должен создавать такую ​​атмосферу. Говорил, что буду создавать чувство страха. Ведь людей бесстрашных не должно быть. Это глупость.

Все время надо чего-то бояться: высоты, попасть под машину. Кого послал – тебе дали по мозгам. Пошел в ресторан, выпил – такая звезда, подошел скромный парень и дал по ушам. И все – выпал из строя, у меня в команде его нет. Поэтому создавал этот страх. Страх потерять место в 18 в 11 потерять зарплату, систему штрафов придумывал", - рассказал Павлов для Tribuna.

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