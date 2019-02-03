Павлов рассказал, как лечил игроков Динамо от алкогольной зависимости

Экс-тренер Динамо Николай Павлов прибегал к радикальным методам борьбы с пьянством среди футболистов.

"Было много футболистов, которые начали работать со мной и переставали пить. Хирургическим путем, я их "зашивал". Проходит 5 лет, футболисты уже не у меня играют, а на Новый год звонят: "Николай Петрович, докладываю. Сегодня сделал это мероприятие, которому вы меня научили, и снова веду здоровый образ жизни". Они уже видели весной, как травка зеленеет, как листочки осенью падают. Раньше этого не замечали. Таких футболистов у меня было много.

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Меня этого научило Динамо. Был эпизод, когда кто-то из тренеров сказал: "Того я не беру, этого не беру. Они пьяницы". Руководство говорит – ты начальник команды, делай все, что можно. Я не знал, что такое кодировать. Взял трех или четырех футболистов и уехал. Познакомился с врачом, смотрю на ребят – они сидят и трясутся. Я говорю: "Вам это для жизни надо, для футбола. Если не верите мне – пойду с вами. Тоже буду кодироваться или зашивать". Но они сказали, что сделают без меня и ушли.

Заходили по одному к врачу, он что-то с ними делает. Приезжают домой – температура 41-42, едва не умирают. Но ничего – через одни-двое суток это проходит. От врача ехали – я сам аж трусился. Проходит время – и эти процедуры уже не делают, доказали свою состоятельность в футболе и жизни. У них сейчас все хорошо – даже недавно встречался с ними на столетии Днепра, с женами этих игроков. Они благодарны", – сказал Павлов для Tribuna.

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