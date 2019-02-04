Павлов: Якщо футболісти – роз***дяї, то я повинен створювати їм відчуття страху

Відомий український фахівець Микола Павлов розповів, що намагався завжди тримати в страху футболістів.

"Зараз тренер відповідає тільки за те, що відбувається на футбольному полі. Це дуже погано. Подивіться навіть на ситуацію з гравцями Зорі, яких відправили в дубль. Керівники не розуміють, що вони підривають авторитет головного тренера. Навіть не уявляю, щоб при мені могли так образити футболіста. Я повинен ображати, вимагати, наполягати. На мене вони повинні ображатися. Клуб створений для чого? Щоб допомагати команді.

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В Нікополі мене називали маленький Сталіним? Коли людина аналізує все – сам собі створює таку ситуацію. Це не можна, те не можна... Щоб бути для сім'ї корисним. Якщо бачив, що футболісти, вибачте мене, роз***дяї, то я їм повинен створювати таку атмосферу. Говорив, що буду створювати відчуття страху. Адже людей безстрашних не повинно бути. Це дурниця.

Весь час треба чогось боятися: висоти, потрапити під машину. Когось послав – тобі дали по мізках. Пішов в ресторан, випив – така зірка, підійшов скромний хлопець і дав по вухах. І все – випав з ладу, у мене в команді його немає. Тому створював цей страх. Страх втратити місце в 18, в 11, втратити зарплату, систему штрафів придумував", – розповів Павлов для Tribuna.

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