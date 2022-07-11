Павлов: Если даже Шевченко вернулся в Динамо, то почему Ярмоленко не может сделать то же самое?
Легендарный украинский тренер Николай Павлов поделился мнениями о возможном возвращении Андрея Ярмоленко в киевское Динамо.
"На мой взгляд, для Андрея будет хорошим решением вернуться в Украину, поддержать Динамо. Бесплатно перейти в клуб, в котором ты состоялся как футболист, будет хорошим примером для молодых игроков.
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Реален ли такой переход? Если даже Шевченко вернулся, то почему Ярмоленко не может сделать то же самое? Правда, сейчас ситуация в стране отличается от той, которая была в 2009 году, но тем более уважения будет заслуживать поступок Ярмоленко.
Способен ли Андрей сделать разницу в матчах УПЛ? В Украине – точно. Особенно если брать на ум массовый уход легионеров. Опыт Ярмоленко для развития молодых футболистов Динамо неоценим. Он станет хорошим помощником для Луческу.
Может, ему стоит еще задержаться в Европе? Мы с вами не знаем, какие варианты продолжения карьеры. Если он решил вернуться в Киев, значит, он решил все за и против. Я не берусь что-либо обсуждать, не зная, как все происходит на самом деле. Не знаю, пригодится ли Ярмоленко в Европе, но в Украине он точно будет полезен", – поделился Павлов в интервью Fanday.
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