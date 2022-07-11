"На мою думку, для Андрія буде гарним рішенням повернутися до України, підтримати Динамо. Безкоштовно перейти до клубу, в якому ти відбувся як футболіст, буде добрим прикладом для молодих гравців.

Ярмоленко не зміг домовитись з Динамо щодо повернення, – ЗМІ

Чи реальний такий перехід? Якщо навіть Шевченко повернувся, то чому Ярмоленко не може зробити те саме? Щоправда, зараз ситуація в країні відрізняється від тієї, яка була у 2009 році, але тим більше поваги заслуговуватиме на вчинок Ярмоленка.

Чи здатен Андрій зробити різницю в матчах УПЛ? В Україні – точно. Особливо якщо брати на думку масовий догляд легіонерів. Досвід Ярмоленка для розвитку молодих футболістів Динамо неоціненний. Він стане гарним помічником для Луческу.

Можливо, йому варто ще затриматись у Європі? Ми з вами не знаємо, які має варіанти продовження кар'єри. Якщо він вирішив повернутися до Києва, значить, він зважив усі за та проти. Я не беруся обговорювати будь-що, не знаючи, як все відбувається насправді. Не знаю, чи стане в нагоді Ярмоленко в Європі, але в Україні він точно буде корисний", – поділився Павлов у інтерв'ю Fanday.

Росія напала на Україну: Шахтар остаточно змінює тренера, вбивство екс-динамівця, масове зникнення клубів