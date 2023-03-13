"По нашей информации, которая была получена из источников внутри УАФ еще несколько дней назад, господин Павелко на легкой адреналиновой волне временных ситуационных успехов сражения с врагами резко поменял планы.

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А они просты. Вместо тривиального переизбрания в члены исполкома УЕФА на следующие 4 года, Павелко повысил планку. Вполне возможно, что в конце марта на конгрессе УЕФА мы будем иметь "честь" созерцать коронацию сего субъекта в ранг одного из вице-президентов УЕФА.

Активная закулисная работа с главами национальных ассоциаций начата. Негласное добро Чеферина получено. Достоверность нашей информации проверим уже в ближайшие дни", – сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Напомним, что Андрея Павелко решением суда временно отстранили от должности президента УАФ, хотя ассоциация опровергла эту информацию. 47-летнего Павелко ранее выпустили на свободу под залог в около 10 миллионов гривен. Его, в частности, подозревают в хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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