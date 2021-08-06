Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что не деньги стали причиной прощания Андрея Шевченко с главной командой страны.

1 августа 44-летний специалист объявил об уходе из сборной Украины. Одной из причин такого решения СМИ называют серьезные финансовые разногласия между УАФ и Шевченко, в частности то, что тренерскому штабу в новом контракте сократили зарплату вдвое.

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Андрей Павелко такую ​​информацию категорически отрицает. "У нас не было финансовых вопросов по поводу нового или старого соглашений. Это все бред. Такие вопросы не обсуждались вообще", – заявил президент УАФ в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, Андрей Николаевич возглавил сборную Украины летом 2016-го, проведя с тех пор 52 официальные встречи. Самым большим достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.

Нового тренера "сине-желтых" должны избрать уже 9 августа, когда состоится заседание Исполкома УАФ. Одним из главных кандидатов на место Шевченко называют Мирона Маркевича.

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