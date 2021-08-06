"Трохи почекаймо до понеділка, коли відбудеться виконком УАФ. На ньому ви все побачите. Можу сказати, що в понеділок збірна отримає новий тренерський штаб.

Павелко спростував чутки про відхід Шевченка зі збірної через фінансові розбіжності з УАФ

У пресі все крутиться. Плюс-мінус так воно і є. Шевченко планує працювати в клубі – це заплановане рішення. Сподіваюся, воно буде корисним для штабу Андрія і через деякий час ми з задоволенням побачимо його на чолі нашої збірної.

Тренер з-за кордону? Я впевнений, що в Україні багато фахівців, які набагато краще знають і розуміють наш футбол. І я впевнений, що саме українські фахівці будуть очолювати нашу збірну", – резюмував Павелко у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, після відходу Андрія Шевченка головним претендентом на вакантне місце називають Мирона Маркевича, а запасним варіантом – Олексія Михайличенка. Також у пресі лунали імена іноземних фахівців – Джанні Де Б'язі і Юрген Клінсманн.

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