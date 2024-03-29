Павелко угрожал владельцу украинского клуба – все из-за сенсационной победы над Кривбассом
Бывший владелец Перемоги (Днепр) Фемис Сагиров вспомнил, как получал угрозы от тогдашнего президента УАФ Андрея Павелко.
“Это все зависит от клубов, Договорняки есть везде. Нельзя вешать ярлыки на кипрский футбол. У нас что, в Украине, мало договорных матчей было? Перед каждой какой-то значимой игрой, я предупреждал своих игроков, что знаю, о том, что вокруг некоторых игр ходят деньги, которые мы никогда не берем. Но все равно игроков пытались подкупить. Помню, как Перемога во Второй лиге обыграла дома Кривбасс – 1:0.
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Это была наша дебютная победа и первый забитый мяч в профи. После игры мне позвонил Павелко. Я думал, хочет поздравить нас с победой, а он в трубку кричать начал: "Что вы вытворяете? Вы хоть знаете, чья это команда?". Наверное, намекал, что президентская. Угрожал санкциями, я был в шоке.
Во втором круге ФК Перемога был уже без турнирных задач. После того как я выгнал Тарана, мы поехали на игру в Кривой Рог. Нас там ждал настоящий ад. До 23-й минуты Кривбасс нам пробил два пенальти, один из которых потянул вратарь, а другой просто придумал арбитр. Мы проиграли ту игру 0:1, но хочу отдать должное молодым ребятам, которые бились против всех, против системы и т.д." – поделился Сагиров в интервью Украинскому футболу.
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