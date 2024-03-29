“Это все зависит от клубов, Договорняки есть везде. Нельзя вешать ярлыки на кипрский футбол. У нас что, в Украине, мало договорных матчей было? Перед каждой какой-то значимой игрой, я предупреждал своих игроков, что знаю, о том, что вокруг некоторых игр ходят деньги, которые мы никогда не берем. Но все равно игроков пытались подкупить. Помню, как Перемога во Второй лиге обыграла дома Кривбасс – 1:0.

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Это была наша дебютная победа и первый забитый мяч в профи. После игры мне позвонил Павелко. Я думал, хочет поздравить нас с победой, а он в трубку кричать начал: "Что вы вытворяете? Вы хоть знаете, чья это команда?". Наверное, намекал, что президентская. Угрожал санкциями, я был в шоке.

Во втором круге ФК Перемога был уже без турнирных задач. После того как я выгнал Тарана, мы поехали на игру в Кривой Рог. Нас там ждал настоящий ад. До 23-й минуты Кривбасс нам пробил два пенальти, один из которых потянул вратарь, а другой просто придумал арбитр. Мы проиграли ту игру 0:1, но хочу отдать должное молодым ребятам, которые бились против всех, против системы и т.д." – поделился Сагиров в интервью Украинскому футболу.

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