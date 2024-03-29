"Це все залежить від клубів, договірняки є скрізь. Не можна вішати ярлики на кіпрський футбол. У нас що, в Україні, мало договірних матчів було? Перед кожною якоюсь значущою грою, я попереджав своїх гравців, що знаю, про те, що навколо деяких ігор ходять гроші, які ми ніколи не беремо. Але все одно гравців намагалися підкупити. Пам'ятаю, як Перемога у Другій лізі обіграла вдома Кривбас – 1:0.

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Це була наша дебютна перемога та перший забитий м’яч у профі. Після гри мені зателефонував Павелко. Я думав, хоче привітати нас із перемогою, а він в трубку кричати почав: "Що ви витворяєте? Ви хоч знаєте, чия це команда?". Напевно, натякав, що президентська. Погрожував санкціями, я був у шоці.

У другому колі ФК Перемога була вже без турнірних завдань. Після того, як я вигнав Тарана, ми поїхали на гру до Кривого Рогу. Нас там чекало справжнє пекло. До 23-ї хвилини Кривбас нам пробив два пенальті, один із яких потягнув воротар, а інший просто придумав арбітр. Ми програли ту гру 0:1, але хочу віддати належне молодим хлопцям, які бились проти всіх, проти системи і т.д." – поділився Сагіров у інтерв'ю Українському футболу.

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