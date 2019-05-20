toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Павелко: Символично, что чемпионский гол Шахтера забил Мораес

20 мая 00:03 103 Читати українською
Павелко: Символично, что чемпионский гол Шахтера забил Мораес
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко поздравил Шахтер с чемпионством.

 
Жуниор Мораес 11’
11’ Жуниор Мораес

"Шахтер третий раз завоевывает золотые медали чемпионата и Кубок Украины в течение одного сезона. В условиях проведения всех домашних матчей вдали от родной Донбасс Арены.

Шахтер стал самым титулованным клубом независимой Украины

Поздравляю болельщиков, футболистов, тренеров и руководство клуба с заслуженным триумфом и 12-м чемпионским титулом! Символично, что решающий, чемпионский гол Шахтера забил игрок национальной сборной Жуниор Мораес.

Спасибо руководству и тренерам клуба за воспитание футбольных звезд для молодежных и национальной сборной Украины. Искренне желаю клубу победного выступления в новом сезоне Лиги чемпионов и скорейшего возвращения в родной украинский Донецк", – написал Павелко на своей странице Facebook.

Заря – Шахтер: историческое чемпионство "горняков" в прагматическом стиле и выход в ЛЧ, луганчан ждут перемены

blog_ava
Украинский флаг и автограф Лобановского: в сети появились фото новой формы Динамо на сезон 2019/20
11:23
375
Теги
Шахтер Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес Заря - Шахтер Андрей Павелко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
    Італія — 08:49302 Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
4
час
:
14
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук