Павелко: Символично, что чемпионский гол Шахтера забил Мораес

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко поздравил Шахтер с чемпионством.

"Шахтер третий раз завоевывает золотые медали чемпионата и Кубок Украины в течение одного сезона. В условиях проведения всех домашних матчей вдали от родной Донбасс Арены.

Шахтер стал самым титулованным клубом независимой Украины

Поздравляю болельщиков, футболистов, тренеров и руководство клуба с заслуженным триумфом и 12-м чемпионским титулом! Символично, что решающий, чемпионский гол Шахтера забил игрок национальной сборной Жуниор Мораес.

Спасибо руководству и тренерам клуба за воспитание футбольных звезд для молодежных и национальной сборной Украины. Искренне желаю клубу победного выступления в новом сезоне Лиги чемпионов и скорейшего возвращения в родной украинский Донецк", – написал Павелко на своей странице Facebook.

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