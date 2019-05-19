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Павелко: Символічно, що чемпіонський гол Шахтаря забив Мораєс

19 травня 23:59 292 Читать на русском
Павелко: Символічно, що чемпіонський гол Шахтаря забив Мораєс
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко привітав Шахтар з чемпіонством.

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

"Шахтар втретє завойовує золоті медалі чемпіонату і Кубок України протягом одного сезону. В умовах проведення всіх домашніх матчів далеко від рідної Донбас Арени.

Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України

Вітаю вболівальників, футболістів, тренерів і керівництво клубу із заслуженим тріумфом і 12-м чемпіонським титулом! Символічно, що вирішальний, чемпіонський гол Шахтаря забив гравець національної збірної Жуніор Мораєс.

Дякую керівництву і тренерам клубу за виховання футбольних зірок для молодіжних та національної збірної України. Щиро бажаю клубу переможного виступу в новому сезоні Ліги чемпіонів і якнайшвидшого повернення в рідний український Донецьк", – написав Павелко на своїй сторінці Facebook.

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Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Зоря - Шахтар Андрій Павелко
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