"К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора к Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в условленное с ним время", – написал Павелко на своей странице в социальной сети Facebook.

Сборная Украины официально сыграет с Германией – известно, где и когда состоится матч

Напомним, 12 июня состоится товарищеский матч с Германией, а 16 и 19 июня национальная команда проведет официальные поединки отбора на чемпионат Европы против Северной Македонии и Мальты соответственно.

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