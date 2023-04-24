Павелко зробив несподівану заяву щодо нового тренера збірної України
Президент УАФ Андрій Павелко запевнив, що вже незабаром "синьо-жовті" отримають нового наставника.
"До контрольного поєдинку з Німеччиною та до наступних матчів відбору до Євро-2024 національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, якого буде представлено у домовлений з ним час", – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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Нагадаємо, 12 червня відбудеться товариський матч з Німеччиною, а 16 та 19 червня національна команда проведе офіційні поєдинки відбору на чемпіонат Європи проти Північної Македонії та Мальти відповідно.
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