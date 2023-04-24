Товарищеский матч Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене на Везерштадионе. Это будет юбилейная тысячная игра в истории немецкой сборной.

Украина официально выбрала стадион, где проведет первый домашний матч отбора на Евро-2024

Поединком против "сине-желтых" сборная Германии продолжит социальную миссию поддержки со стороны Немецкого футбольного союза (DFB) людей и организаций Украины, пострадавших от российской захватнической войны. Поединок с украинцами станет первым международным матчем в Бремене с 2012 года. Прибыль, полученная от благотворительной игры с Украиной, пойдет в Фонд DFB, который продолжает помогать пострадавшим от российской военной агрессии, сообщает официальный сайт УАФ.

К слову, после спарринга с Германией сборная Украины сыграет два матча в отборе на Евро-2024 – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). Кто будет готовить сборную к этим трем матчам – пока неизвестно. В стартовом поединке отбора Евро-2024 против Англии исполняющим обязанности главного тренера был Руслан Ротань.