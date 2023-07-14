Дело Юрия Записоцкого было рассмотрено во львовском суде. Генсека УАФ отправили за решетку.

Шевченковский районный суд в городе Львове наконец-то избрал меру пресечения генеральному секретарю (и вице-президенту) УАФ, которого подозревают в хищении средств на строительство завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Юрия Записоцкого отправили в СИЗО, сообщает FootballHub.

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Следственный судья Билинская постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Функционер останется за решеткой до 13 сентября включительно.

Напомним, заседание по изменению меры пресечения для генсека УАФ Юрия Записоцкого переносилось неоднократно по разным причинам.

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