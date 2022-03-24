"Евро-2028 по футболу в Украине? От имени всего футбольного сообщества нашего государства благодарю премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за такую ​​замечательную инициативу! В отличие от заявки фашистской России на проведение этого турнира, идея Джонсона абсолютно логична и обоснована!

Евро-2028 может состояться в Украине – идею предложил премьер-министр Великобритании

Только что в эфире общенациональных новостей на канале Украина24 напомнил, что наше государство уже принимало матчи финальной части континентального первенства в 2012 году. Поэтому предлагаю нашим британским друзьям рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение финальной части чемпионата мира в Украине и Великобритании.

Думаю, Президент и Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский поддержит такую ​​идею и поспособствует ее реализации. Уверен, что после победы над фашистской Россией и возобновления украинской футбольной инфраструктуры мы сможем совместно с Великобританией провести такие соревнования на самом высоком уровне! Слава Героям! Слава Украине", – написал Павелко в Facebook.

Заметим, что Мундиаль в 2022 году примет Катар, а в 2026-м – сразу три страны (Канада, Мексика и США). Следовательно, Украина и Великобритания могут претендовать на проведение чемпионата мира 2030 года.