Павелко: Предлагаю Великобритании рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение ЧМ с Украиной
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко предлагает Великобритании вариант совместного проведения Мундиаля в ответ на заявление Бориса Джонсона о возможности стать хозяевами Евро.
"Евро-2028 по футболу в Украине? От имени всего футбольного сообщества нашего государства благодарю премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за такую замечательную инициативу! В отличие от заявки фашистской России на проведение этого турнира, идея Джонсона абсолютно логична и обоснована!
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Только что в эфире общенациональных новостей на канале Украина24 напомнил, что наше государство уже принимало матчи финальной части континентального первенства в 2012 году. Поэтому предлагаю нашим британским друзьям рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение финальной части чемпионата мира в Украине и Великобритании.
Думаю, Президент и Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский поддержит такую идею и поспособствует ее реализации. Уверен, что после победы над фашистской Россией и возобновления украинской футбольной инфраструктуры мы сможем совместно с Великобританией провести такие соревнования на самом высоком уровне! Слава Героям! Слава Украине", – написал Павелко в Facebook.
Заметим, что Мундиаль в 2022 году примет Катар, а в 2026-м – сразу три страны (Канада, Мексика и США). Следовательно, Украина и Великобритания могут претендовать на проведение чемпионата мира 2030 года.
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